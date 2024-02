Per gli amanti del clacson, Tesla rinnova il volante yoke

Per quanto futuristico e affascinante, il volante yoke di Tesla non è mai stata una soluzione eccessivamente amata dagli utenti. Dopo averlo introdotto nel 2021, infatti, il produttore americano ha fatto parzialmente marcia indietro lasciandolo a disposizione solo come optional (a proposito di Tesla, sapete come comprarne una?).

Per questo motivo, dal 2023 chi acquista una Model X o una Model S può aggiungerlo al prezzo di 1000 euro (900 euro in origine), ma evidentemente per venire incontro alle richieste degli utenti (o nella speranza di venderne di più) adesso, almeno negli Stati Uniti, è in via di distribuzione una versione aggiornata.

Stando infatti a questo post su X, le nuove auto stanno ricevendo un volante con una qualità costruttiva migliore, più cuciture e soprattutto il clacson centrale.