Tesla annuncia un nuovo colore da 2.500$ per Model S e Model X

Tesla ha annunciato un'interessante novità per gli automobilisti che sceglieranno di acquistare una Model S oppure una Model X . Difatti, la casa automobilistica di Elon Musk ha ufficializzato la disponibilità di un nuovo colore : Lunar Grey. Per chi opterà per questa tonalità, però, sarà necessario stanziare un extra budget di 2.500 dollari.

Una buona notizia per gli utenti, soprattutto considerando che la casa automobilistica non fornisce molta scelta per quanto concerne le tonalità delle auto. A riguardo, l'azienda ha limitato la scelta di colori poiché ciò favorisce la pianificazione della produzione e degli ordini.

La strategia, in effetti, ha favorito un certo successo, e probabilmente ora Tesla sta nelle condizioni ideali per garantire ai propri clienti una scelta maggiore, in particolare relativamente alla fascia più alta della sua gamma.

Come abbiamo già evidenziato all'inizio dell'articolo, i clienti che sceglieranno la nuova tonalità Lunar Grey dovranno spendere una cifra non proprio irrisoria, pari a 2.500 dollari. Tuttavia, se vorranno una Tesla Model S o Model X diversa da tutte le altre, sarà questa l'unica strada da percorrere.