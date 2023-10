Tesla lancia una nuova Model Y in Cina: migliori performance, stesso prezzo

Il lancio di questa nuova Model Y è abbastanza interessante perché si tratta di una vettura che propone alcuni miglioramenti rispetto alla versione precedente di Model Y, pur non incrementando di prezzo .

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore la divisione cinese di Tesla ha condiviso i primi dettagli ufficiali in merito al nuovo modello lanciato sul mercato. Stiamo parlando di una versione aggiornata della Model Y , la quale arriva al momento solo per il mercato cinese.

Tesla è il nome che viene in mente a tutti quando si parla di auto elettriche . Il colosso di Elon Musk è ormai leader del mercato nel segmento dei veicoli elettrici, e non accenna ad arrestare lo sviluppo di nuovi modelli .

La nuova Model Y infatti sarebbe in grado di passare da 0 a 100 km/h in circa 5,9 secondi, un tempo leggermente minore rispetto alla generazione precedente. Sempre in tema di novità, nell'abitacolo vediamo una striscia LED sul cruscotto che sicuramente aggiunge eleganza.

Questo dettaglio di design è coerente con quanto abbiamo visto con la nuova Model 3.

Insomma, sull'aspetto delle performance e del design arrivano dei miglioramenti per la nuova Model Y. Mentre il prezzo rimane lo stesso: si parla dell'equivalente di circa 35.000 euro per il modello base, e si arriva all'equivalente di circa 46.000 euro per la variante High Performance.

Tutti i dettagli appena riferiti da Tesla valgono esclusivamente per il mercato cinese. Torneremo ad aggiornarvi nel caso in cui la nuova Model Y dovesse arrivare anche dalle nostre parti.