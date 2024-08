Tesla non vende più come una volta: è finita l'infatuazione?

Semaforo rosso per le vendite

Sebbene il 2023 sia stato un anno florido per Tesla, non si può dire lo stesso per il 2024. L'inizio ha mantenuto le aspettative rimanendo in linea con gli anni precedenti, ma il problema si è verificato dopo: per due trimestri consecutivi Tesla in Europa ha registrato un totale di vendite minore rispetto all'anno passato.

Ad agosto 2024 le vendite di automobili del marchio statunitense sono inferiori di 60.000 unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Come si può notare dal grafico riportato da EU-EVs.com, la curva dell'anno corrente non solo si trova al di sotto di quella del 2023, ma sembra aver raggiunto un punto di flessione, che sembra annunciare una staticità, a differenza degli altri anni in cui si intravedeva una crescita dovuta ai mesi autunnali.

Ciò che preoccupa è, in aggiunta, che dal 2017 ad oggi Tesla ha venduto ogni anno sempre di più con una certa costanza fino al grande successo del 2023. L'unico anno in cui le previsioni e i seguenti risultati non sono stati rispettati è stato l'anno della pandemia, che sostanzialmente ha visto le vendite inferiori a quelle del 2019 perdurare per tutto l'anno.

Tuttavia, per Tesla è un problema prettamente europeo, perché negli Stati Uniti le vendite sono in una fase di stallo, incoraggiate dai non tantissimi acquisti del Cybertruck, mentre in Cina il brand americano continua a crescere perché percepito come premium.

In Europa la situazione è diversa, perché si sta alzando il livello della competizione: ormai sono numerosi i marchi che possono garantire un veicolo elettrico a prezzi più contenuti rispetto a Tesla. Per rendersene conto, è sufficiente consulare la nostra guida sulle auto elettriche più economiche.

Poi bisogna ricordare che la guida autonoma di Tesla non è disponibile in Europa e ciò ne limita il fascino agli occhi delle persone, che non dispongono di un elemento distintivo del marchio.

Infine, è necessario ricordare che Tesla al momento in Europa dispone di un'offerta limitata a quattro veicoli, che cominciano a risentire degli anni: ad esempio, la Model 3 ha più di 7 anni e la Model Y ne ha più di 4. Perciò, dei modelli più recenti potrebbero dare una ventata di aria fresca al marchio e rinvigorirne l'ascesa.