Tesla presenta Model Y Long Range a trazione posteriore: si punta su prezzo e autonomia

Tesla ha lanciato una nuova versione Long Range a trazione posteriore della sua Model Y. Si tratta di una mossa che punta ad ampliare l'offerta della casa automobilistica, con un modello che dovrebbe garantire un'autonomia fino a 600 chilometri ad un prezzo piuttosto accessibile di 48.990 euro.

La nuova versione di Model Y avrà un motore singolo, affiancato da un pacco batteria ad alta densità energetica. Per quanto riguarda la produzione, avverrà nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, con l'auto che offrirà più o meno le stesse opzioni già disponibili per gli altri modelli, tra cui la possibilità di preriscaldare o raffreddare a distanza via app. Inoltre, anche la nuova Model Y Long Range a trazione posteriore potrà sfruttare i Supercharger, ovvero la rete di ricarica rapida realizzata direttamente dalla casa automobilistica americana.