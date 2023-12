La nuova Model Y erediterà gran parte delle novità introdotte con la nuova Model 3: ecco quando arriverà

Se infatti il vendutissimo SUV elettrico è in una fase di continuo rinnovamento , con l'introduzione nel corso dei mesi passati di una serie di novità come il megacasting, che consente a Tesla di risparmiare tempo e denaro nella creazione del telaio, il pacco batterie strutturale e nuove sospensioni , un nuovo modello ufficiale non è ancora stato presentato.

Stando a Bloomberg, però, la vettura sarebbe pronta e Tesla avrebbe intenzione di avviare la produzione di massa della nuova Model Y Juniper proprio nella Gigafactory Shanghai verso l'estate del 2024, il che suggerisce l'intenzione di un lancio per l'autunno dello stesso anno.

Il modello includerà il nuovo design che è stato molto apprezzato sulla Model 3 Highland, le sospensioni migliorate e la cabina più silenziosa. Purtroppo, questo significa probabilmente anche che diremo addio alle aste degli indicatori di direzione.

Al momento non è chiarissimo cosa ne pensino gli utenti di questa soluzione, ma al lancio, tra gli addetti ai lavori è stata oggetto di aspri dibattiti.

Ma se consideriamo che secondo alcune proiezioni dello stesso Bloomberg nel mondo si vendono circa tre Model Y per ogni Model 3, comprendiamo che l'introduzione della novità avrà un effetto esponenzialmente più dirompente.

Da qui all'arrivo sul mercato dovrà comunque passare del tempo, perché come abbiamo visto per la Model 3 Project Highland sono stati necessari mesi per mettere a punto e omologare il veicolo, periodo in cui la vettura è stata sempre più di frequente immortalata sulle strade cinesi e statunitensi, con tanto di camuffamenti.

Nel frattempo, se il podio delle prime dieci auto più vendute al mondo è dominato da Toyota, con Rav-4 e Corolla, con questo ritmo di crescita, tra quest'anno e il 2024 la Model Y rischia di battere tutti.