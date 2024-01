Potete comprare Tesla Model Y con gli incentivi statali in Italia

Il prezzo della Tesla Model Y infatti è sceso a 42.690 euro, e quindi rientra entro il limite massimo di 42.700 euro affinché un veicolo della sua categoria possa accedere agli incentivi statali. Questo significa che sarà possibile acquistare la nuova Model Y approfittando di uno sconto, coperto dagli incentivi erogati dallo Stato.

Visto che il prezzo del modello base è così vicino alla soglia massima, solo lo stesso modello base può accedere agli incentivi.

Non sarà quindi possibile acquistare una Model Y in colorazioni personalizzate, così come con cerchi personalizzati. In altre parole, non sarà possibile aggiungere alcun optional in più rispetto al modello che richieda un supplemento sul prezzo. Proprio per non superare la soglia dei 42.700 euro.