Una Tesla Model Y così non l'avete mai vista... e resterà un sogno

La versione Performance , poi, attualmente venduta a 59.990 euro di listino, è capace di prestazioni da supercar molto più costose, con uno scatto da 0 a 100 km/h da 3,7 s e una velocità massima di 250 km/h. Ma in un aspetto tutto sommato sobrio, che piacerà ai puristi ma deluderà i veri appassionati di muscle car.

Le Tesla Model Y sono veicoli impressionanti, non per niente sono le auto elettriche più vendute al mondo nel 2022: veloci, tecnologiche e dall'ampia autonomia (sapete quali sono i falsi miti sulle auto a batteria ?).

Ecco perché Evrim Ozgun, un designer di veicoli turco che su YouTube ha aperto un canale in cui mostra i suoi progetti di computer grafica per rendere veicoli vecchi e nuovi molto più aggressivi delle loro controparti stradali, ha deciso di dedicarsi alla Model Y come sua prima auto elettrica.

Come da lui stesso affermato, Tesla è il primo marchio che viene in mente quando si tratta di auto a batteria, e ci ha messo mano dedicando al suo modello più venduto una versione 2024 GT da urlo.