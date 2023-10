Non si ferma il successo di Tesla Model Y: è l'auto più venduta in Europa a settembre

Le auto di Tesla continuano a registrare un forte successo. In particolare, secondo i dati preliminari di Dataforce, Tesla Model Y potrebbe diventare l'auto più venduta in Europa nel 2023. Difatti, il crossover elettrico è stato il modello più popolare del Vecchio Continente per 6 mesi su 9, conquistando così il primo posto nella Top 50 dei veicoli passeggeri più venduti nei primi 9 mesi dell'anno.

Entrando nei dettagli della notizia, stando ai dati forniti da Dataforce, Tesla Model Y avrebbe venduto a settembre 26.370 unità in Europa, con un calo dell'8% rispetto ad un anno fa. Nonostante questa statistica non proprio felice, la seconda auto più venduta è ben distante: la Peugeot 208, infatti, ha venduto 21.111 unità. Sul gradino più basso del podio, infine, troviamo la Renault Clio con 19.731 unità, seguita dalla Volkswagen Golf (19.317 unità) e dalla Dacia Sandero (18.587 unità).