Tesla Model X Plaid vs. Porsche 911 Turbo S: la sfida sul quarto di miglio

Negli ultimi anni abbiamo visto un consistente incremento del segmento delle auto elettriche, con una conseguente crescita dei modelli elettrici lanciati dalle diverse case automobilistiche.

Tra queste possiamo dire che Tesla è stato uno dei precursori, e attualmente rappresenta un punto fermo del mercato anche in Italia. E spesso viene anche la tentazione di confrontare le auto elettriche con quelle a motore termico. E proprio in questo contesto vediamo il recente duello che si è svolto nel Motorsport Park in Florida.