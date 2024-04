I nuovi sedili di Tesla Model S Plaid sono finalmente all'altezza delle sue prestazioni

Da sempre Tesla è particolarmente attenta alle prestazioni delle sue vetture, ma per quanto comodi, i sedili della sua Model S Plaid non sono pensati per gestire la forza G in curva (sapete quali sono le auto elettriche da comprare nel 2024?).

E con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi e 322 km/h di velocità massima chi ha intenzione di fare il record del Nürburgring di forza G ne deve sperimentare parecchia.