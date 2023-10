Tesla Model 3 sfida la nuova se stessa: l'autonomia non è tutto

Tesla è l'azienda che tra le prime ha creduto nel settore delle auto elettriche , e che attualmente è ai vertici del mercato per numero di veicoli venduti . I suoi modelli li vediamo anche sulle strade italiane, in attesa del lancio delle tecnologie di guida autonoma che già vediamo in forma sperimentale nel mercato americano.

Stando infatti ai dati ufficiali, la vecchia Model 3 prometteva un'autonomia di 498 km, mentre il nuovo modello arriverebbe a 576 km. Questi dati arrivano dai test ufficiali condotti dalla Environmental Protection Agency (EPA), l'ente certificato che si occupa della determinazione di tali parametri, e sebbene siano il massimo dell'accuratezza hanno delle limitazioni. I test infatti vengono effettuati in condizioni standard, non considerando l'utilizzo quotidiano che si farebbe dell'auto.

Non si considera, ad esempio, che praticamente nessuno carica la batteria al massimo e la fa scaricare al minimo, anche per questioni di sicurezza e praticità. E allora il canale YouTube di RSymons RSEV ha effettuato un test simile in condizioni pratiche. E i risultati sono in parte ovvi e in parte non scontati.

Il percorso sul quale è stato effettuato il test misurava 214 km, e le due auto sono state testate ovviamente in condizioni di viaggio e atmosferiche molto simili. Il dato sull'autonomia ci dice che la Model 3 del 2019 è partita con un'autonomia del 72% ed è arrivata a destinazione con il 14,6%. La nuova Model 3 è partita con l'81% ed è arrivata con più del 40%. Questo è il risultato ovvio, la nuova Model 3 presenta un'efficienza più alta.

È stata testata anche la ricarica dei due veicoli, e durante i test è stato notato che la ricarica avviene in maniera più rapida sulla vecchia Model 3. Questo non è assurdo, considerando che le batteria della nuova Model 3 sono di una tecnologia diversa.

Insomma, la nuova Model 3 ha dalla sua un'efficienza migliore, mentre la vecchia sembra avere una maggiore velocità di ricarica, e un prezzo più basso. Per maggiori dettagli potete vedervi il video completo dei test effettuati attraverso il player qui sotto.