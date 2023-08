La nuova Tesla Model 3 Performance mostrerà tutta la sua cattiveria: ultimi rumor

In questi ultimi tempi non si fa che parlare della nuova Tesla Model 3, l'ultimo veicolo in catalogo del produttore americano a non aver ancora ricevuto un restyling dal sul lancio.

Stiamo parlando del famoso Project Highland, un progetto inteso a rendere la vendutissima berlina di Elon Musk ancora più accessibile grazie a una serie di accorgimenti per tagliare i costi di produzione e competere con gli arrembanti produttori cinesi (uno su tutti BYD).

E non sorprende quindi che le immagini e le anticipazioni del nuovo veicolo arrivino quindi dalla Cina, dove appunto partirà la produzione (nella Gigafactory di Shanghai) e dove, a dispetto dei recenti rumor, la vendita del veicolo potrebbe partire già da settembre. I negozi Tesla del Paese asiatico hanno infatti iniziato a raccogliere ordini con la garanzia di avere un prezzo bloccato anche se il nuovo veicolo dovesse essere più costoso, segno che sanno già che sarà più economico (si parla di 200.000 yuan per il modello base, 25.400 euro al cambio e meno dei modelli di BYD appunto).

Ma quali sono le ultime novità riguardanti la Model 3? La più interessante riguarda in nuovo spoiler anteriore per il modello Performance, che sarà diverso da quello delle altre versioni. Sembra che anche il diffusore posteriore potrebbe ricevere un restyling in stile Model S, ma non si sa se solo per la Performance o per tutti i modelli.