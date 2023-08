Sempre più indizi suggeriscono l'arrivo a breve della nuova Tesla Model 3

La produzione dell'attuale Model 3 sembra che sarà interrotta il 14 agosto in Cina, e gli ordini in Europa slittano da ottobre in poi

Sembra proprio che la nuova Tesla Model 3 "Project Higland" sia a pochi giorni dal debutto. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del produttore americano, ovviamente, ma una serie di indizi che suggeriscono l'arrivo sul mercato della nuova, attesissima vettura elettrica (sapete come funziona lo Smart Summon?). Dopo aver appreso che Tesla ha richiesto la certificazione della vettura in Cina per autonomia ed efficienza, due nuove anticipazioni rilanciano l'entusiasmo per una delle auto a batteria più vendute al mondo. Scopriamole insieme.

Primo indizio: le consegne in Europa partono da ottobre e si spingono a gennaio 2024

Il primo indizio che suggerisce l'arrivo a breve della nuova Model 3 viene dal sito di Tesla in Europa. Se andate a ordinare una Model 3 ora, le consegne partono da ottobre-novembre 2023 per i modelli a trazione posteriore e Dual-Motor Long Range, e da novembre 2023 fino a gennaio 2024 per la Performance.

Fonte: Tesla

Di contro, per una Model Y le consegne sono tra agosto e settembre 2023, indipendentemente dal modello. Perché può essere un'indicazione dell'arrivo della nuova Model 3? Certo possono essere solo supposizioni, ma è possibile che Tesla stia per avviare le catene di montaggio della nuova vettura, il che richiede qualche mese per la produzione in massa. Una situazione simile si era verificata con l'arrivo della nuova Model S, con gli utenti che erano stati invitati ad attendere più a lungo nonostante avessero già effettuato l'ordine. Negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, invece, i tempi di attesa sono inferiori, con le auto che verranno consegnate tra agosto e settembre. Per quanto riguarda la Cina non si sa, ma è possibile che in quei casi le linee di produzione siano più indietro (o che abbiano in magazzino più Model 3 vecchie da smaltire). Il mese scorso, ad esempio, Insider reports ha affermato che una delle due linee di produzione Giga Shanghai era nelle fasi finali della preparazione per la nuovissima Model 3, e le vetture destinate al mercato europeo arrivano proprio da quell'impianto. Ma c'è di più, e un altro indizio viene proprio dalla Cina.

Secondo indizio: in Cina la produzione di vecchie Model 3 si potrebbe fermare a breve

Il secondo indizio arriva direttamente dalla Cina, e seppur non confermato, rafforzerebbe ulteriormente l'ipotesi che la nuova Model 3 Project Highland è vicina. Nel Paese asiatico di vociferava che la nuova Model 3 fosse entrata in produzione di prova negli impianti Giga Shanghai a giugno, con elevate misure di sicurezza tra cui il divieto di ingresso con telefoni dotati di fotocamera, e la produzione di massa sarebbe partita a settembre. Ora però sono apparsi su X/Twitter dei messaggi inviati ai dipendenti Tesla di Giga Shanghai, che indicherebbero come l'attuale produzione di Model 3 terminerà il 14 agosto, il che confermerebbe le nuove stime di consegna in Europa.