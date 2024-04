La nuova Tesla Model 3 Performance è arrivata: più veloce, ok, ma dove sono finiti 50 CV?

Tanta potenza, controllo e maggiore efficienza, ma un piccolo "giallo"

Stranamente nel sito americano si parla di 510 CV , pur mantenendo le stesse specifiche per velocità massima e accelerazione. Dove sono finiti quei 50 CV di differenza? Purtroppo non abbiamo i dati della coppia sul sito italiano, quindi non possiamo confrontarli con quelli statunitensi.

Tesla vanta numeri da capogiro rispetto alla precedente Model 3 Performance (che aveva una potenza di picco dichiarata di 462 CV): +22% di potenza continua , + 32% di potenza di picco e + 16% di coppia di picco. Vista la inferiore potenza di picco indicata sul sito italiano di Tesla, non possiamo corroborare questi dati anche per noi.

Telaio ottimizzato

Anche il telaio è stato ottimizzato appositamente, con molle, ammortizzatori, boccole e barre stabilizzatrici Performance.

Tanti dettagli per migliorare la tenuta di strada

Tesla ha modificato l'esterno per ottenere una migliore aerodinamica, con una resistenza ridotta del 5%, una riduzione della portanza del 36% e un miglioramento del 55% nell'equilibrio di sollevamento anteriore-anteriore rispetto alla precedente Model 3 Performance.

Tra i dettagli che si notano subito, gli spoiler anteriori e posteriori più pronunciati, e i freni Performance rossi.

Per quanto riguarda le ruote, sono dotate di cerchi da 20" fucinati e sfalsati con pneumatici Pirelli P Zero 4. Tesla promette una migliore trazione in curva e una migliore ottimizzazione per autonomia e comfort.

L'auto inoltre è più bassa di 10 mm rispetto alla versione "normale".