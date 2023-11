Il dettaglio da cui riconoscerete la nuova Tesla Model 3 Performance

Con la nuova Tesla Model 3, gli utenti europei (e cinesi) hanno ricevuto un trattamento migliore rispetto a quelli americani, in quanto possono già acquistare il nuovo modello mentre oltreoceano sono ancora fermi alla precedente versione (sapete come funziona il Supercharger di Tesla?).

Presto però il produttore di auto elettriche farà ammenda con una sorpresa: la nuova Model 3 Performance, che da noi non è ancora disponibile ed è stata vista camuffata sulle strade statunitensi.

Questa differenza di trattamento tra i due mercati ha causato numerose speculazioni sui social, dove continuano a spuntare immagini di nuove Tesla Model 3 con le sezioni anteriore e posteriore coperte. Secondo alcuni osservatori, il motivo è che la Model 3 "Project Highland" statunitense potrebbe essere un modello diverso da quello presentato da noi.

Il ragionamento non è assurdo, in quanto le Model 3 europee sono state progettate da Tesla China e vengono prodotte nella Gigafactory di Shanghai, ma bisogna tenere in considerazione un fattore importante (per non dire decisivo): la politica di taglio dei costi di Tesla.

Difficile pensare che il produttore americano, che proprio con la Model 3 ha lanciato una serie di iniziative tese a ridurre i costi di produzione, porti avanti due progetti differenti per la stessa auto. Una conferma indiretta arriva da alcune immagini che ritraggono la nuova Model 3 con scritte cinesi in test sulle strade americane.

Ma allora perché le Model 3 camuffate? Come dicevamo in apertura, il motivo potrebbe essere una sorpresa di Tesla per i suoi clienti: la versione Performance. La vettura è stata fotografata in fase di test in California da omg_Tesla/Rivian, e diversi utenti concordano che sia lei per la presenza delle pinze dei freni rosse.