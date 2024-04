Tesla Model 3 Performance Ludicrous sembra davvero "smodata": 500 cavalli, 0-100 bruciante e tanto altro

Si avvicina il lancio della Model 3 Performance , che molto probabilmente sarà chiamata " Ludicrous ", in base ad alcune immagini trapelate in precedenza e all'uso di questo nome da parte di Tesla. E in base a nuove informazioni non ufficiali è praticamente certo che sarà la Model 3 più potente di sempre , con alcune caratteristiche da autentica supercar .

Model 3 Ludicrous in 10 punti

Come abbiamo già accennato, le informazioni che stiamo per riportare non sono state confermate da Tesla, ma in un certo senso è come se lo fossero, dato che provengono dal codice sorgente del sito ufficiale, in particolare dalla pagina dove è possibile ordinare Model 3.

Non è infatti insolito che nei sorgenti siano contenuti dati non visibili al pubblico, in preparazione di un lancio che ormai dovrebbe davvero essere vicino (probabilmente già dalla prossima settimana). Senza quindi ulteriori indugi, vediamo queste novità.

Nuovo smorzamento adattivo. Gestito da un software proprietario Tesla, offre un maggiore controllo della carrozzeria, senza sacrificare l'usabilità quotidiana o il comfort. Guida di ultima generazione. Controlli delle sospensioni adattive e gruppo motore ottimizzato per le prestazioni, per offrire maggiore risposta e divertimento al volante. Modalità Pista V3. È possibile personalizzare il bilanciamento della maneggevolezza, i controlli di stabilità e la frenata rigenerativa per impostare l'auto a piacere del pilota. Sedili rinnovati. Grazie ai rinforzi laterali e al cuscino migliorato, i nuovi sedili tengono più stabilmente in posizione l'occupante, il tutto senza trascurare la ventilazione. Telaio e sospensioni personalizzate. Anche in questo caso la messa a punto è votata alla sportività, con una risposta intuitiva e tagliente agli stimoli del guidatore. Nuove ruote Performance. Leggere e sfalsate, garantiscono una risposta più precisa in curva, una migliore prevedibilità, una maggiore trazione in uscita, e un'aerodinamica ottimizzata. Migliore frenata. La maggiore sensibilità del pedale, e la migliore gestione del calore, garantiscono una frenata uniforme a tutte le velocità e in un intervallo di temperature più ampio. Design. Decori in fibra di carbonio a trama intrecciata esclusivi. Potenza. Oltre 500 cavalli di potenza combinata Accelerazione. Model 3 Performance sarà la più "bruciante" di sempre: non abbiamo ancora un valore preciso, ma è pronto nel codice un campo apposito per esaltare lo scatto da 0 a 100, e in base a informazioni passate sembra sarà inferiore ai 3 secondi.

Chiaramente non parliamo della berlina per tutti i giorni, ma di un modello dedicato a chi voglia il massimo dal punto di vista delle prestazioni, ma probabilmente non dell'autonomia, anche se è presto per dirlo.

Prezzo? Nessuna indicazione precisa, ma di certo non ci aspettiamo che rientri negli incentivi.