Tesla Model 3 Performance arriverà nel 2024 e sarà davvero speciale!

Tesla ha iniziato le consegne della nuova Model 3 in tanti mercati, tra cui Europa e Cina. In particolare modo, in Australia c'è stato un vero e proprio evento di lancio dell'auto e, durante la cerimonia, Daniel Ho, direttore di Tesla per i programmi di veicoli e l'introduzione di nuovi prodotti, ha fornito qualche dettaglio sulla variante Performance.

Entrando nel vivo della notizia, Daniel Ho, che è stato responsabile del programma Model 3 fin dall'inizio, ha confermato che la variante più sportiva della berlina elettrica di Tesla arriverà nella prima metà del 2024. Inoltre, secondo i media australiani, Ho ha accennato ad una Model 3 Performance più potente. In particolare, l'ingegnere Tesla ha detto che l'M3P originale è stato portato sul mercato in fretta nel 2017, costringendo Tesla a "lasciare alcune cose sul tavolo". Con il rilascio della Model 3 Performance 2024, invece, Tesla non avrebbe lasciato nulla al caso. Altri dettagli, però, non ne sono stati forniti.