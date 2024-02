Avvistata la Tesla Model 3 più potente di sempre: si tratta del modello Ludicrous

È sempre più vicina al lancio la Tesla Model 3 più prestante di sempre. Difatti, nella città spagnola di Valencia, è stato girato un filmato che ha visto protagonista la nuova berlina elettrica, stavolta senza nessun tipo di copertura: si trattava di Tesla Model 3 Ludicrous, ovvero la variante più performante della famiglia Model 3.

Passando ai particolari, Tesla Model 3 Ludicrous beneficerà di alcune modifiche sul piano del design. Nello specifico, sarà presente un nuovo estrattore posteriore, diversi elementi in fibra di carbonio e anche i sedili presenteranno un profilo più sportivo. Per quanto riguarda i due motori, alcune indiscrezioni suggeriscono che garantiranno più di 700 CV. Per il resto non si sa molto, anche se è possibile ipotizzare che questa variante di Model 3 beneficerà di ulteriori modifiche, tra cui all'impianto frenante.