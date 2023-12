Sulla Tesla Model 3 arrivano i "nuovi" fari per stare al passo della concorrenza

Questo però non significa che le vetture di Tesla non abbiano nulla da invidiare a quelle delle altre case. I modelli di Tesla infatti non hanno tutte le funzionalità avanzate e optional che possiamo trovare sugli altri modelli, mentre altri optional stanno arrivando solo ora. Proprio questo è il caso, ad esempio, del nuovo High Fidelity Park Assist .

Tesla è assolutamente un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche , un settore di mercato in cui sicuramente è all'avanguardia rispetto alle altre case automobilistiche.

E all'orizzonte ci sono delle ulteriori novità per le auto elettriche di Tesla proprio in questo senso. Parliamo nello specifico della nuova Tesla Model 3, la variante lanciata nelle scorse settimane con diversi aggiornamenti rispetto alla generazione precedente, anche in termini di design.

La novità consiste nei fari adattivi, una caratteristica che sulle vetture recenti di altre case automobilistiche c'è da diversi anni, mentre sulle auto elettriche di Tesla non era presente perché dei fari del genere non erano permessi negli Stati Uniti.

Recentemente però la normativa stradale in USA è stata aggiornata proprio per accogliere le auto con i fari adattivi.

E allora Tesla coglie la balla al balzo e avvia l'implementazione dei fari adattivi sulla nuova Model 3. Questa modalità di illuminazione è possibile grazie alla costituzione a matrice LED dei fari delle auto, i quali sono implementati anche sulle Tesla che ancora non supportano l'illuminazione adattiva. Il sistema è in grado di modulare automaticamente, in base alla luce ambientale, quanti LED rimangono accesi, e di conseguenza l'intensità luminosa dei fari.

Da un recente documento trapelato online, sembra che Tesla abbia certificato il sistema per la gestione dei fari adattivi in Europa. Altra cosa interessante consiste nel fatto che anche i modelli precedenti di Tesla potranno godere dei fari adattivi, i quali arriveranno con un aggiornamento software.

Stando a quanto emerso online, i fari adattivi dovrebbero arrivare in un secondo momento anche per la precedente Tesla Model 3 e per la Model Y.

Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sulle tempistiche di distribuzione della novità.