Tesla cancella la Model 2 economica? Intanto ufficializza l'arrivo dei robotaxi

Tesla avrebbe cambiato i suoi piani circa il modello economico di Tesla Model 2. Secondo Reuters, Elon Musk avrebbe annullato i piani dell'azienda per spostare tutte le risorse sulla realizzazione di un robotaxi. Dunque, l'auto da 25.000 dollari sarebbe diventata già un ricordo, nonostante se ne parlasse da anni, per l'esattezza dal 2018, quando lo stesso Musk affermò che "Un'auto da 25.000 dollari, è qualcosa che possiamo fare". Tuttavia, l'imprenditore ha smentito Reuters, affermando che la loro ricostruzione non sarebbe coerente con la realtà.

Insomma, la situazione apparirebbe un pò confusa, soprattutto alla luce delle crescenti pressioni che Tesla sta affrontando visto la crescita delle case automobilistiche cinesi, che stanno riuscendo a proporre auto elettriche a costi più convenienti. In tal senso, Musk ha dichiarato che consentire alle aziende cinesi la vendita di veicoli elettrici economici negli Stati Uniti sarebbe un brutto colpo per le case automobilistiche nazionali. Non è un caso, tra l'altro, che attualmente si trova BYD al primo posto tra i principali produttori di auto elettriche.

Per quanto riguarda il robotaxi sopracitato, sempre Elon Musk ha ufficializzato che verrà svelato l'8 agosto. Scendendo nei particolari, il veicolo autonomo sarà costruito sulla piattaforma di nuova generazione, che dovrebbe garantire una produzione più efficiente. Inoltre, Tesla da anni parla di auto che si guideranno autonomamente, forte anche della sua tecnologia relativa all'Autopilot e FSD (Full Self Driving).