La Tesla Model 2 economica è stata rinviata: il focus è su altri progetti

Tuttavia, qualche settimana fa, Reuters ha affermato che Tesla aveva annullato il progetto sulla Model economica per fare spazio al lancio dei robotaxi. La replica di Musk non si è fatta attendere , sostenendo che la notizia diffusa fosse falsa. Insomma, un pò di confusione che, però, piano piano sta scomparendo.

Continua ad arricchirsi di nuovi sviluppi la vicenda su Tesla Model 2 , ovvero l'auto economica da 25.000 dollari che la casa automobilistica avrebbe dovuto lanciare. Il progetto, noto internamente con il nome in codice NV9 , era in fase di sviluppo, con l'azienda di Elon Musk che aveva lavorato sulla propria "piattaforma di veicoli di nuova generazione" (che dovrebbe consentire la realizzazione di veicoli elettrici molto più economici).

Difatti, sembrerebbe che il piano non sarebbe stato cancellato, bensì rinviato a data da destinarsi. Procedendo con ordine, pare che nel dicembre 2023, Elon Musk si sia recato dal team di Tesla ad Austin chiedendo di spingere di più sulla realizzazione di Model 2.

Tuttavia, il progetto, recentemente, è stato privato di alcune risorse e diverse persone coinvolte sarebbero state licenziate.

Tutto ciò si sarebbe verificato perché Musk, nel frattempo, avrebbe dato indirizzo di concentrarsi sull'espansione della Gigafactory Texas, che ospiterà un gigantesco centro dati per il progetto Robotaxi. A riguardo, stando ad alcune indiscrezioni, anche i Robotaxi potrebbero scontare qualche ritardo che non ne consentirebbe il debutto l'8 agosto (come affermato direttamente da Musk).