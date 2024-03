Tesla Model 2 entrerà in produzione nel 2025 ed ecco perché sarà economica

Interessanti notizie da parte di Tesla. In particolare, secondo Autocar, l'attesa nuova elettrica entry-level, ovvero Model 2, nel prossimo anno entrerà in produzione. L'auto, sviluppata col nome in codice "Project Redwood", rivestirà un ruolo cruciale per consentire alla casa automobilistica di difendere la posizione conquistata tra i principali produttori di auto elettriche, soprattutto ora che BYD ha conquistato il primo posto nell'ultimo trimestre 2023.

In tal senso, la società ha affermato che potrebbe vendere addirittura 700 milioni di Model 2. Per far capire la "dimensione" di questa dichiarazione, basti pensare che di Toyota Corolla - l'auto più venduta al mondo - fino ad ora ne sono state vendute poco più di 50 milioni di unità (debuttò 58 anni fa). In ogni caso, sembra certo che Model 2 rappresenterà un'importante rivoluzione visto che avrà un prezzo di vendita piuttosto accessibile (si parla di un prezzo inferiore ai 25.000 dollari). A favorire questo aspetto, ci penserà il nuovo processo di produzione che permetterebbe all'azienda di risparmiare fino al 50% dei costi di costruzione nonché di accelerare l'iter.