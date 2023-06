Elon, la modalità segreta delle Tesla per guidare senza mani sul volante

Sappiamo che Elon Musk ama avere le proprie corsie preferenziali. Su Twitter, i suoi post vengono mostrati in cima agli altri per avere più visibilità, ma anche sulle Tesla c'è una modalità segreta dedicata al miliardario, che permetterebbe di guidare senza mani evitando i controlli del Full Self-Driving (FSD). A scoprire questa "Modalità Elon" (sembra che si chiami proprio così), un hacker chiamato @greentheonly, che dopo averla attivata ha pubblicato un video a riprova dell'esistenza della funzione. In pratica il FSD, ora in beta ma attivabile da chiunque pagando 15.000 dollari, permette la guida autonoma di livello 2, quindi il conducente deve prestare sempre attenzione alla strada e tenere le mani sul volante, ma l'obiettivo di Musk è di arrivare alla guida completamente autonoma entro la fine dell'anno (anche se è dal 2017 che lo promette). In caso un guidatore tolga le mani dal volante e comunque il FSD si accorga che il conducente non presta attenzione (ci sono dei "pesi" in vendita su Amazon per mimare la presenza delle mani sul volante, e Tesla vuole essere sicura che invece il guidatore sia attento, quindi verifica anche lo sguardo), il software avviserà l'utente, e dopo 5 avvisi eliminerà il FSD.

I controlli sono così frequenti che vengono chiamati "nagging", un termine usato in inglese per definire una persona che continua a lamentarsi. Ma non con la Modalità Elon. @greentheonly è riuscito ad attivarla e ha mostrato come una Tesla Model X potesse guidare per 600 miglia (quasi 1000 km) senza avvertimenti (nags). Il veicolo è di proprietà di Tesla, e sembra un modello vecchio, senza videocamera interna per il controllo dello sguardo del guidatore (non si sa come l'hacker ne sia entrato in possesso).

Ma di che livello di guida autonoma stiamo parlando? Ricordiamo che la guida autonoma è divisa in 5 livelli. Al momento Tesla offre la sua "guida autonoma" al livello 2, che è in pratica un sistema di aiuti alla guida, e in cui il conducente deve avere sempre il controllo del veicolo. Dal livello 3 (chiamato eyes off), si inizia a parlare di guida autonoma vera e propria, ma il guidatore deve essere sempre pronto a prendere il controllo, mentre il livello 5 è quella in cui il veicolo ha il pieno controllo della guida (e non sarebbero necessari neanche volante e controlli).