Questa Tesla ha fatto oltre 2.500 km senza ricarica, ma con un frastuono infernale

Il primo pensiero che vi attraverserà la mente leggendo questa notizia sarà probabilmente "Ma è legale?". Negli Stati Uniti sì, potete montare un motore diesel nel bagagliaio di una Tesla Model S e trasformarla in una vettura cosiddetta Range-Extended. Nessun poliziotto vi fermerà, nessuno vi chiederà cosa sia quell'arnese rumorosissimo che spunta dal lunotto di una vettura elettrica, e potrete scorrazzare per 4.400 chilometri in città e autostrade americane. Considerazioni sulla sicurezza a parte, la nuova moda su YouTube sembra di voler risolvere la necessità di ricarica dei veicoli elettrici, e lo YouTuber Matt Mikka ha deciso di fare quanto sopra descritto per frantumare i 650 chilometri di autonomia della sua Model S, appunto. Mikka, del canale YouTube Warped Perception, non è nuovo a questo tipo di imprese (aveva già montato dei motori a reazione sul veicolo), ma questa volta ha dovuto affrontare una serie di problemi.

Per prima cosa, ha modificato bagagliaio e lunotto per inserire un generatore diesel (rumorosissimo e ingombrante), e l'auto stessa, visto che di fabbrica non può ricaricarsi mentre è in movimento. Il primo tentativo non era andato molto bene, in quanto aveva ottenuto 24 mpg (circa 10 km/l), ma Mikka in otto mesi ha migliorato una serie di aspetti, progettando e creando personalmente tutti i componenti a parte il generatore, e si è lanciato in un viaggio di 2.700 miglia (quasi 4.400 km).

Uno dei problemi maggiori si è rivelata la temperatura del generatore, che Mikka ha risolto con un vistoso alettone posteriore che convogliasse l'aria, raffreddandolo. Ovviamente questo sistema ha funzionato a velocità sostenute, e infatti lo YouTuber ha potuto misurarne gli effetti in autostrada. In questa vera e propria traversata degli Stati Uniti, lo YouTuber ha riportato un consumo energetico pari a 52 Wh per miglio al massimo delle prestazioni (32,5 Wh per km), ottimo risultato se si pensa che una Tesla Model S Plaid ha un consumo di 166 Wh/km, il che porta l'autonomia teorica a oltre 1.600 miglia (2500 km) con il range extender.