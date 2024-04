Tesla sta per rilasciare un grosso aggiornamento: nuova interfaccia, Audible e nuovo Spotify

Conosciamo Tesla anche per il suo costante supporto software che dedica ai veicoli sul mercato, con aggiornamenti periodici più o meno rilevanti dal punto di vista dell'esperienza utente. Quello che sta per arrivare sarà uno degli aggiornamenti più importanti dell'anno. Nelle ultime ore infatti l'azienda americana ha illustrato il contenuto del prossimo aggiornamento per le sue vetture. Si tratta di un aggiornamento con diverse novità importanti, il quale potrebbe essere paragonato agli update di fine anno che solitamente la casa statunitense rilascia per i suoi utenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le novità: Nuova interfaccia utente Arriva un consistente aggiornamento dell'interfaccia grafica per Tesla. Questo coinvolge la Model 3 e tutte le vetture con chip AMD, ovvero quelle prodotte a partire dal 2022. Arrivano i comandi a schermo intero quando il veicolo è parcheggiato, così come il lettore multimediale riceve controlli rapidi più completi (come vedete dallo screenshot in basso). Arrivano poi delle impostazioni di guida del pilota automatico espandibili, con una mappa più piccola in alto a destra.

Auto Shift Beta L'altra importante novità di questo update consiste in Auto Shift Beta. Questo è destinato a Model S e Model X (2021 e versioni successive). Si tratta dei nuovi controlli a schermo per il cambio automatico. La novità consiste nella possibilità di passare dalla guida (D) alla retromarcia (R) in base all'ambiente circostante, oltre a uscire dal parcheggio (P). Questa novità arriva per ottimizzare l'esperienza di guida sulle vetture in cui Tesla ha rimosso la leva per il cambio dal volante, ovvero per Model S, Model X e, più recentemente, per Model 3.

Audible e Spotify In questo contesto, Tesla annuncia che arriverà un'app nativa per Audible, la popolare piattaforma per l'ascolto di audiolibri. Mentre Spotify verrà aggiornata, con nuove opzioni per personalizzare la velocità di riproduzione e gestire la coda dei contenuti. Altre novità Sempre nell'ambito dello stesso aggiornamento, Tesla ci fa sapere che arriverà una nuova opzione per l'apertura automatica del portellone posteriore. Basterà fermarsi dietro al portellone con le chiavi in tasca per farlo aprire automaticamente. Arriverà anche l'opzione per rivedere i filmati registrati dalla funzionalità Sentinella, attiva quando il veicolo è parcheggiato e chiuso. Inoltre, la frenata rigenerativa verrà ottimizzata, e arriverà una nuova funzionalità che permetterà agli occupanti dei sedili posteriori di consultare i dettagli del viaggio in corso, l'ora e la temperatura della parte posteriore dell'abitacolo.