La Tesla più economica si produrrà anche in Europa: ecco la decisione di Elon Musk

Il CEO di Tesla, Elon Musk, nella giornata odierna ha visitato lo stabilimento di produzione tedesco, noto come Giga Berlin. Durante la visita, Musk ha fornito anche un aggiornamento sui piani di rifacimento dell'impianto nonché sulla produzione del veicolo elettrico da 25.000 dollari che in futuro dovrebbe essere immesso sul mercato.

In particolare, Musk ha dichiarato che Tesla realizzerà, anche nello stabilimento tedesco, un veicolo elettrico che costerà meno di 30.000 dollari. Questa auto, di cui già si è discusso in passato, dovrebbe consentire di raggiungere un nuovo settore di clienti che magari non sono inclini a spendere una cifra più importante per l'acquisto di un veicolo elettrico. Il modello economico dell'azienda, inoltre, verrà costruito in diversi mercati, tra cui Cina e Messico, oltre che a Berlino.