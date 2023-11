Tesla sta davvero costruendo un drive-in: cosa ci sarà dentro

Questo particolare progetto già sarebbe in fase di costruzione, come mostrato dalle immagini che trovate qui sotto. La location scelta da Tesla si troverebbe nella città costiera di Santa Monica . Il progetto non nasce dal nulla , Elon Musk ne parlò su quello che allora si chiamava Twitter diversi anni fa.

Parliamo di drive-in perché saranno presenti due schermi cinematografici . Ma oltre a questi ci saranno 32 postazioni di ricarica per i veicoli che lo visitano, così come sarà presente un bar sul tetto dello stabile dove i conducenti dei veicoli elettrici potranno rifornirsi durante la ricarica delle loro auto.

La novità emersa online nelle ultime ore da più fonti consiste in un progetto che si trova ormai in fase avviata , con Tesla che avrebbe appunto deciso di costruire un centro dedicato alle auto elettriche che porta il suo nome. Si tratta di un centro funzionale con diversi servizi ovviamente.

Questa mossa di Tesla, al di là dei risvolti pratici per coloro che abitano nella zona scelta per la costruzione, è significativa perché potrebbe aprire la strada ad altri investimenti del genere, non per forza provenienti da Tesla. In Italia già vediamo, sebbene non sia comune, emergere delle stazioni di ricarica un punti di aggregazione e parcheggi dei supermercati. Staremo a vedere se questa idea di Tesla verrà esportata anche dalle nostre parti.

Qui sotto vi lasciamo qualche render non ufficiale di come potrebbe apparire il drive-in realizzato da Tesla, realizzati da Ed Howard su X, in attesa di vederlo nella realtà.