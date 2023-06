Tesla Cybertruck non è mai stato così reale

Negli ultimi anni abbiamo visto l'azienda statunitense impegnata anche nello sviluppo del suo primo pick-up elettrico , quello che è stato presentato come Tesla Cybertruck e che ha l'aspetto più futuristico di qualsiasi altra vettura mai progettata da Tesla. E mentre il suo debutto ufficiale ancora non è avvenuto, possiamo avere una ricca anteprima di come sarà.

Si tratta di un video girato negli Stati Uniti al capo progettista di Tesla, Franz von Holzhausen , il quale ha pensato bene di uscire con il Cybertruck e fermarsi per qualche foto con le persone in strada.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto Tesla Cybertruck in diverse occasioni, anche perché Tesla non ha mai fatto particolari segreti del suo design e degli aggiornamenti apportati rispetto alla prima versione presentata al pubblico. Ma il video che trovate qui sotto probabilmente rappresenta il contatto più vicino che abbiamo mai avuto con Cybertrcuk.

La novità che non ci aspettavamo sono le alette parasole mobili all'interno dell'abitacolo. Si tratta di un elemento sicuramente smart, il quale ha permesso l'integrazione di alette di dimensioni contenute senza pregiudicare la loro funzione di oscurare il sole diretto al conducente in tutte le condizioni della giornata.

Inoltre, all'interno dell'abitacolo non vediamo maniglie per tenersi durante la marcia, segno che Cybertruck probabilmente non avrà una particolare anima da fuoristrada. E poi vediamo il tessuto dei sedili perforati, a conferma delle voci già emerse online che indicavano dei sedili ventilati per il pick-up elettrico di Tesla.

Vi ricordiamo che Tesla Cybertruck attualmente non ha una data di debutto ufficiale sul mercato. Il veicolo ha ricevuto l'enorme cifra di 1,5 milioni di prenotazioni, staremo a vedere in che percentuale si tradurranno in ordini effettivi.