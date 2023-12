Tesla Cybertruck è finalmente arrivato: prezzi e autonomia (e resiste alle palle da baseball)

Cominciamo dalle caratteristiche importanti , perché durante il grandioso evento di lancio del veicolo elettrico (un "utility vehicle") Musk, microfono in mano, ha monopolizzato l'attenzione degli astanti (leggi anche: come ricaricare un'auto elettrica gratis alle colonnine ).

Tesla ha finalmente consegnato i primi Cybertruck (dodici), e noi, come i fortunati acquirenti, possiamo finalmente conoscerne specifiche e prezzo (a proposito, sapete le differenze tra wallbox e stazioni di ricarica ?).

Ora possiamo parlare delle specifiche del veicolo, ma che probabilmente vi interesseranno meno.

Il Cybertruck sarà venduto in tre versioni: Trazione posteriore (motore singolo, dal 2025), Trazione integrale (con due motori) e CyberBeast (con tre motori).

Il veicolo con motore singolo offrirà un'autonomia di 402 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, una velocità massima di 180 km/h e una capacità di traino di 3.402 kg.

La versione con due motori passa a 547 km di autonomia (755 km con ottimizzatore), scatto in 4,3 secondi, velocità massima di 180 km/h e capacità di traino di 4.990 kg, mentre quella con tre motori ha 515 km di autonomia (705 km con ottimizzatore), scatto in 2,7 secondi e velocità massima di 209 km/h (stessa capacità di traino).

Le batterie dovrebbero essere le 4680, ma progettate specificamente per Cybertruck e dovrebbero avere una densità di energia superiore del 10% rispetto a quelle attuali, ma le autonomie non sono esattamente quelle promesse all'inizio, anche se non è chiaro cosa sia quell'ottimizzatore indicato nelle specifiche.

Il peso è nell'ordine delle 3 tonnellate (3.104 kg per il tre motori e 2.995 per il due), mentre le dimensioni sono di 5.682,9 mm di lunghezza, 2.200,7 mm (con specchietti ripiegati) di larghezza e 1.790,8 mm di altezza.