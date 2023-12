Tesla Cybertruck si mostra per la prima volta nella tonalità nero lucido

Durante la presentazione del pickup elettrico Cybertruck, Tesla evidenziò anche la possibilità di acquistare il mezzo ricoperto con una pellicola protettiva di colore bianco oppure nero, al prezzo di 6.500 dollari. In particolare, si tratta di una pellicola autoriparante a base di uretano, dunque in grado di proteggere l'auto dai graffi. Per quanto riguarda l'acquisto, la pellicola può essere richiesta tramite la scansione di un codice QR sul sito della casa automobilistica (nel prezzo è inclusa anche l'installazione presso un centro di assistenza Tesla in California).

In tal senso, qualche giorno prima dell'evento ufficiale di presentazione, il capo del design di Tesla, Franz von Hotzhausen, è stato avvistato mentre usciva da un evento di auto a bordo di un Cybertruck in nero Stealth opaco. Inoltre, su X è stato caricato un video che mostra proprio Cybertruck in un involucro nero lucido, caratterizzato da una lucentezza accattivante: si tratta dell'idea del team T Sportline, un'azienda che produce accessori aftermarket.