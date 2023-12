Ufficiale: Tesla Cybertruck è il pickup più veloce al mondo

OK, Tesla ci ha messo un po' più del necessario (quattro anni) a consegnare il primo Cybretruck, ma ora che è qui chi l'ha provato non può che ammettere che si tratti di un veicolo elettrico eccezionale (sapete come funziona Smart Summon di Tesla?).

Dopo l'evento del 30 novembre in cui sono state consegnate le prime vetture, sono fioccate in rete le prime prove su strada, ma questa di Jason Cammisa è veramente interessante. Non solo perché confronta l'incredibile ed esclusivo pick-up con i concorrenti Rivian R1T e GMC Hummer EV, ma anche perché butta nel mucchio una DeLorean DMC-12 (quella di Ritorno al futuro), un Lamborghini LM002, un frigorifero e un go kart.

Partiamo subito dall'informazione più importante: Cybertruck è veloce, incredibilmente veloce. Nel video, Cammisa ha provato la versione CyberBeast con tre motori da 845 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi (2,6 o-60 mph), e ha praticamente obliterato i rivali, che sono comunque veicoli da 1000 CV (Hummer) e 835 CV (Rivian).