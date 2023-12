Tutti possono avere un po' di Tesla Cybertruck: ecco come

Tesla Cybertruck è stato annunciato come concept elettrico qualche anno fa, con Tesla che si impegnò ad avviare la progettazione tecnica e la sua realizzazione per poi venderlo al grande pubblico. Da qualche giorno quel momento è arrivato , con Tesla che finalmente ha consegnato i primissimi esemplari di Cybertruck .

Finalmente Tesla è uscita allo scoperto in maniera definitiva con il suo Cybertruck , il pick up destinato ha cambiare il panorama dei veicoli elettrici .

Lo sviluppo del Tesla Cybertruck non è stato semplice, con l'azienda che ha riscontrato difficoltà e qualche ritardo. Il veicolo è arrivato sulle strade, almeno per qualche fortunato acquirente della prima ora, e con esso sono arrivate le prime considerazioni sul campo. In merito all'autonomia, il Cybertruck sembra non rispettare le iniziali promesse di Tesla che indicano almeno 500 miglia con una singola carica.

Ma d'altro canto, le prime prove su strada hanno certificato l'incredibile potenza del suo motore elettrico, tali da fargli acquisire il titolo di pick up più veloce del mondo.

Nelle ultime ore poi è emersa online anche la possibilità di provarne un pezzetto.