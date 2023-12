Tesla non pensa solo agli adulti, ma anche ai bambini: ecco il Cybertruck for kids

Tesla finalmente ha presentato il suo pickup elettrico Cybertruck, che ha catturato le attenzioni di tutti grazie al suo iconico design e alle specifiche tecniche davvero importanti. Tuttavia, non è stato l'unico prodotto presentato dalla casa automobilistica. Difatti, l'azienda ha pensato anche ai più piccoli, lanciando il Cybertruck for kids, che come si può già intuire dal nome è la versione del veicolo dedicato ai bambini.

Passando ai dettagli, questo modello in scala di Cybertruck raggiunge i 16 km/h, dato che è equipaggiato con un motore da 500 W. Il suo peso complessivo è di 72 kg, con le seguenti dimensioni: lungo 1,68 metri, per 96 cm di larghezza e 78 cm di altezza. La batteria, invece, è un'unità agli ioni di litio da 22 volt e dovrebbe garantire fino a 20 km di autonomia (con cinque ore di ricarica). È consigliabile per i bambini dai 6 ai 12 anni ed è caratterizzata da accessori davvero curiosi, come i fanali anteriori e posteriori a LED.