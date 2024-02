Qualcuno ha trasformato il Cybertruck di Tesla in un carro armato: ecco il video

Tesla Cybertruck rientra sicuramente tra i veicoli che hanno maggiormente catturato le attenzioni delle persone. Del resto, quando Elon Musk parlò per la prima volta del pickup elettrico, lo definì come "un carro armato ispirato a Blade Runner". In effetti, l'esterno in acciaio inossidabile ricorda un veicolo corazzato, seppur dotato di pneumatici tradizionali. Tuttavia, qualcuno ha preso sul serio le parole di Musk, trasformando Cybertruck in una specie di carro armato.

A compiere questo esperimento ci ha pensato Dave Sparks, noto per aver realizzato diverse trasformazioni di veicoli. Stavolta, ha preso un Cybertruck di Tesla - soprannominandolo per l'occasione CyberTrax - e gli ha installato degli enormi cingoli sia sull'asse anteriore che su quello posteriore. Ovviamente, il mezzo è stato messo anche alla prova, sulla neve, mettendo in mostra una capacità di traino di 5.000 kg (come la versione base).