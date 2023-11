Tesla Cybertruck alla prova del nove: trapela l'autonomia

Dopo i modelli Tesla che conosciamo benissimo, sappiamo che la casa automobilistica sta per lanciare ufficialmente un nuovo veicolo, ovvero Tesla Cybertruck. Parliamo dell'ormai noto pick up elettrico, il quale ha attirato molte attenzioni sin dalla sua presentazione in versione di concept qualche anno fa.

Marques Brownlee ha pubblicato anche un'immagine sui suoi profili social, all'interno della quale lo vediamo seduto al posto di guida del Cybertruck.

Quello che però ci interessa particolarmente è ciò che intravediamo nell'abitacolo, precisamente dietro al volante. Vediamo infatti qualche dato interessante sull'autonomia residua del veicolo.

Stando all'immagine pubblicata da Marques Brownlee scorgiamo che Tesla Cybertruck con batterie cariche al 90% promette un'autonomia di 265 miglia, ovvero circa 423 km. Facendo una semplice proiezione si riesce a stimare che a batterie completamente cariche l'autonomia salirebbe a 290 miglia, ovvero circa 467 km.

Quanto appena calcolato però non è esattamente quanto ha successivamente riferito Brownlee, sempre in un post su X. Brownlee ha infatti lasciato intendere che l'autonomia del Cybertruck ammonterebbe a 340 miglia (circa 548 km), sottolineando come questo potrebbe passare alla storia come uno dei rari casi in cui Tesla non mantiene le promesse fatte. Visto che inizialmente aveva promesso più di 500 miglia di autonomia per il suo pick up elettrico.