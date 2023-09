Tesla Cybertruck potrebbe diventare anche un'auto della polizia

Cybertruck di Tesla è sicuramente uno dei veicoli più attesi degli ultimi anni. Il pick-up della casa automobilistica, infatti, ha catturato tante attenzioni, persino quelle della Polizia . In particolare, il gigante della tecnologia informatica Oracle ha ideato un piano per sviluppare un'auto della polizia basata proprio su Tesla Cybertruck. Del resto, Larry Ellison , cofondatore dell'azienda, era membro del consiglio di amministrazione di Tesla.

Procedendo con ordine, l'annuncio è stato dato durante la conferenza CloudWork di Oracle, tenutasi a Las Vegas . Ellison ha affermato che Cybertruck sarà "la macchina della polizia di nuova generazione" e che "arriverà molto presto". Inoltre, lo stesso ha aggiunto che l'auto "È incredibile. Ne so troppo, alcune cose devono ancora essere rivelate". In particolare, durante la conferenza, lo schermo alle spalle di Larry Ellison mostrava un rendering di un Cybertruck Tesla caratterizzato dalla scritta "Oracle". Il modello è apparso dotato di luci di emergenza sul tetto e nella parte anteriore, sirene e bull bar .

Entrando ancora di più nei dettagli della notizia, Tesla fornirebbe il mezzo mentre Oracle proporrebbe soluzioni cloud, come già sta facendo per diverse forze dell'ordine. Ad esempio, l'azienda recentemente ha sviluppato un nuovo sistema di primo soccorso, basato sulla tecnologia satellitare e terrestre, che secondo Ellison "non fallirà mai". Dunque, sembrerebbe proprio che tornerà utile una delle caratteristiche di Cybetruck, ovvero i finestrini antiproiettile.