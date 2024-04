Tesla aggiorna il suo Cybertruck: modalità offroad, trail assist, Cybertent e tanto altro

Tesla ha lanciato un nuovo aggiornamento software per il suo Cybertruck . Si tratta del primo ed importante pacchetto per il pickup elettrico, che punta a migliorare la guidabilità, la ricarica e altre aree. Scendendo nei dettagli, Tesla ha introdotto due nuove modalità off-road destinate a tipi di strade diverse:

Oltre a tutto ciò, Tesla ha implementato il Trail Assist (Modalità fuoristrada), che è consente di impostare una velocità di crociera così da permettere all'automobilista di concentrarsi sullo sterzo; per la modalità su strada, invece, c'è l'opzione Superficie scivolosa, che garantisce un migliore controllo della trazione su strade innevate, ghiacciate, bagnate o scivolose.

Un'altra modifica interesserà il sistema delle sospensioni adattive in caso di carico. Il carico verrà stimato in maniera più precisa così da offrire una guida più comoda ed una manovrabilità più sicura. Infine, Infine, è stata rilasciata anche la modalità CyberTent, dedicata alla tenda da camping venduta come accessorio. Il Cybertruck, dunque, livellerà le sospensioni così da poter dormire su una superficie piana nella CyberTent. Tra l'altro, resterà aperta la copertura del vano di carico, con luci, aria condizionata e prese elettriche in corrente alternata attive.