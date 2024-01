Il nuovo asso nella manica di Tesla potrebbe essere un crossover economico

Tesla è ancora il primo produttore se consideriamo esclusivamente le auto completamente elettriche, ma BYD promette di incrementare il suo mercato durante quest'anno. E allora potrebbe giocare un ruolo importante il nuovo veicolo che sta progettando Tesla.

Secondo quanto riferito da Reuters, Tesla starebbe lavorando a un nuovo crossover compatto. Questo crossover potrebbe essere proprio il veicolo elettrico che, stando alle esternazioni di Elon Musk, potrebbe arrivare sul mercato a 25.000 dollari.

La riduzione del prezzo di lancio, rispetto agli altri veicoli commercializzati dalla casa statunitense, potrebbe essere reso possibile dalla riduzione dei costi per produrre e implementare le celle e i pacchi batterie delle sue vetture.

In merito alle tempistiche, non si tratterebbe di un lancio immediato per Tesla. Secondo quanto riferito da Reuters, la casa statunitense sarebbe pronta a lanciare sul mercato il nuovo crossover compatto per il 2025.

Tra tutto questo, è anche importante considerare come storicamente le promesse di Tesla siano state riviste, soprattutto quando si parla di prezzi di lancio. Il noto Cybertruck venne promesso per un lancio a 39.990 dollari, ma poi sappiamo che sul mercato è arrivato a poco più di 60.000 dollari.

Quindi prendiamo le promesse di Tesla con le pinze in merito al nuovo crossover, sicuramente non possiamo non considerare la volontà di lanciare un prodotto finora mai visto nella sua storia, almeno in termini di competitività sul mercato.