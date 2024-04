Contrordine: una Tesla "Model 2" si farà, ma forse non sarà così economica

Model 2 sì, ma con il vecchio processo produttivo

Per raggiungere questo obiettivo, Tesla ha lavorato a un nuovo processo costruttivo chiamato "Unboxed", che consente di lavorare su sezioni separate del veicolo individualmente e riunire l'auto solo in un nuovo assemblaggio "finale".

Questa soluzione differisce dal modello di produzione automobilistica più tradizionale che consente nello spostare l'intero corpo del veicolo lungo una linea fino all'assemblaggio finale.

Stando ad anticipazioni di settembre 2023, questo processo sarebbe dovuto essere applicato nella gigafactory del Messico (tutt'ora in costruzione), ma poi Musk ha deciso di spostarlo in quella del Texas. Inoltre il processo sarebbe stato applicato non solo all Model 2 / NV9, ma anche ai nuovi robotaxi, a quanto pare il progetto in cui crede di più.

Ad aprile è arrivata la notizia di Reuters: il progetto NV9 è stato rimandato. Musk ha prontamente replicato, bollando la notizia come una bugia.