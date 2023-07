Tesla bara sull'autonomia?

L'autonomia delle auto elettriche è probabilmente il fattore più delicato e discusso di questo tipo di veicoli, nonché quello che ne limita maggiormente la diffusione (sapete come cambia in inverno?).

Essendo piuttosto limitata, è fondamentale che i produttori forniscano stime accurate non solo per quanto riguarda le specifiche tecniche (da ciclo WLTP o EPA), ma anche e soprattutto quelle in tempo reale che possiamo consultare mentre guidiamo. A quanto sembra, però, Tesla avrebbe "barato", aumentando intenzionalmente le proiezioni di autonomia con piena carica.

Lo rivela un interessante rapporto del sito Reuters, che citando una fonte interna anonima svela come il produttore americano da circa una decina d'anni utilizzerebbe un algoritmo (almeno negli Stati Uniti) in grado di "gonfiare" le stime con piena carica, poi, quando ci si avvicina al 50%, le assesterebbe a livelli più realistici (altrimenti i guidatori rischierebbero di rischiare a piedi). Inoltre, l'algoritmo aggiungerebbe una sorta di cuscinetto di circa 24 km di autonomia anche con la carica a livello 0.

Il motivo, secondo la fonte, sarebbe testualmente:

Elon voleva mostrare buoni numeri di autonomia quando [il veicolo] era completamente carico

Ma non solo. Il rapporto del sito rivela anche come a seguito delle numerosissime lamentele da parte degli utenti che si erano accorti dell'incongruenza, la scorsa estate Tesla abbia creato un gruppo interno, chiamato appropriatamente "Diversion Team" in Las Vegas, per poi spostarlo in Utah, con il solo scopo di convincere i clienti che hanno fissato un appuntamento per sistemare le stime sbagliate, ad annullarlo.

L'assistenza avrebbe eseguito una diagnostica da remoto (pratica interrotta dal 2022) e avrebbe detto al cliente che le stime EPA erano solo una previsione, non una misurazione, e se ci fosse stata un'incongruenza non avrebbero dovuto dirlo ma chiudere il caso. Inoltre Tesla ha aggiornato la sua app in modo che se un cliente si lamentava dell'autonomia non può fissare un appuntamento di persona, ma solo farsi contattare dal servizio clienti.

Inoltre i manager avrebbero detto ai consulenti di chiamare solo una volta il cliente, e in caso di mancata risposta, di chiudere il caso. Questo avrebbe portato a chiudere circa 750 casi su 2.000 a settimana.

Secondo l'articolo, ai membri del team sarebbe stato detto che ogni appuntamento annullato farebbe risparmiare all'azienda circa 1.000 dollari e in caso di successo suonerebbero una nota su uno xilofono.

Ora, in parziale difesa di Tesla c'è da dire che la stima dell'autonomia dei veicoli elettrici dipende da molti fattori, e quasi tutti i produttori litigano con questo aspetto, soprattutto durante la guida in autostrada, quando si utilizza più energia e l'assenza di frenata regenerativa non permette di compensare. Di contro, per esempio, in città le stime sono addirittura inferiori all'autonomia reale.

La società di analisi EV Recurrent, per esempio, ha verificato l'accuratezza delle stime rispetto a quelle reali, trovando come Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Bolt e Hyundai Kona erano più accurate, con la Kona che addirittura generalmente sottovalutava la sua autonomia effettiva.

Ma un conto è fornire stime imprecise, un altro gonfiarle intenzionalmente. Al momento, Tesla non ha risposto all'articolo e quindi non possiamo conoscere il suo punto di vista.