Le Tesla vi avvertiranno se vi state per addormentare alla guida

E nelle ultime ore sono emersi degli interessanti dettagli che riguardano le prossime novità sul fronte aggiornamenti per i veicoli di Tesla. Si parla di un nuovo sistema di assistenza alla guida, il quale permetterà all'auto di avvertirvi se state per addormentarvi alla guida.

Tesla rappresenta un punto di riferimento nel settore delle auto elettriche , ma anche in quello che riguarda la auto dotate di avanzati sistemi di assistenza alla guida. Primo fra tutto è quello che permette la guida completamente autonoma .

Si tratta di una novità che riguarderà da vicino i conducenti europei, e quindi anche noi italiani. La legislazione europea infatti prevede che tutti i nuovi modelli venduti dal 7 luglio 2024 dovranno integrare dei sistemi di monitoraggio della sonnolenza alla guida. Per questo l'azienda ha implementato il sistema sulla nuova Model 3 che verrà venduta in Europa.

Andando più nel tecnico, il nuovo sistema di rilevamento della sonnolenza si baserà sui dati acquisiti da una telecamera integrata nell'abitacolo.

L'algoritmo messo a punto da Tesla combinerà i dati delle espressioni facciali con quelli di guida per valutare se il conducente sta sperimentando della sonnolenza e se sussiste un pericolo concreto. In tal caso, arriverà un avvertimento e probabilmente delle azioni automatiche effettuate dall'auto per prevenire incidenti.

La novità è sicuramente rilevante, e si allinea al trend attuale del mercato auto. Gran parte dei nuovi modelli di veicoli, almeno quelli di fascia medio-alta, prevedono dei sistemi di rilevamento della sonnolenza. Ma l'aspetto importante non è tanto la loro integrazione, quanto l'efficienza di tali sistema. Il monitoraggio della sonnolenza può avvenire secondo diversi metodi, più o meno accurati. La differenza la farà proprio la potenza software dei vari produttori.