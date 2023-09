Tesla farà un'auto elettrica "economica"

Attualmente Tesla gode di un grande successo sul mercato delle auto elettriche, forte delle importanti vendite dei suoi attuali modelli su scala globale e della sua rete di ricarica elettrica sempre più estesa e capiente. Ma un'azienda come Tesla non può non pensare al futuro .

Parte del futuro di Tesla già lo conosciamo e si chiama Cybertruck, il SUV elettrico dal design angolare che ormai conosciamo bene e che il prossimo anno potrebbe arrivare sul serio sul mercato. Ma non finisce qui, perché l'azienda ha piani concreti per costruire e vendere un'auto elettrica che si può definire economica.

Musk avrebbe infatti finalmente sposato l'idea di alcuni suoi ingegneri, consistente nella possibilità di produrre un'auto elettrica da 25.000 dollari. Si tratta di un prezzo relativamente democratico, considerando i range di prezzo previsti per un'auto elettrica media nel mercato attuale.

Il progetto è stato molto dibattuto in casa Tesla, con Musk che inizialmente era più propenso alla realizzazione di un cosiddetto robotaxi, ovvero di un veicolo estremamente autonomo, concepito per essere semplicemente noleggiato dalle persone e sprovvisto di volante e pedali.

Alla fine Musk si è convinto e sembra che Tesla realizzerà un'auto elettrica da 25.000 dollari oltre al robotaxi citato prima. Per ora non sappiamo molto di quest'auto elettrica economica, se non che potrebbe avere un design futuristico sulle stesse linee di quanto vediamo per il Cybertruck.