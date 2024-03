Tesla rinuncia agli incentivi? Forse avete pochi giorni per comprare una Model Y prima degli aumenti

Dal 22 marzo in alcuni Paesi europei Tesla aumenterà i prezzi di circa 2.000 euro per la sua vettura più venduta

Possibile che Tesla rinunci agli incentivi? Nel dubbio, forse potrebbe essere il momento giusto per acquistare una Model Y, l'auto elettrica più venduta al mondo (sapete quali sono le auto elettriche da comprare nel 2024?). Ma cosa sta succedendo? Dopo aver annunciato un taglio dei prezzi a gennaio, che consentirebbero alla versione base della sua popolarissima vettura di accedere agli incentivi statali, un paio di giorni fa il produttore ha pubblicato su X un post sconvolgente. Dal 22 marzo in alcuni Paesi europei l'auto aumenterà di circa 2.000 euro.

L'annuncio segue quello pubblicato sempre su X per il mercato statunitense, per cui sono previsti aumenti di 1.000 dollari per il SUV elettrico.

Possibili spiegazioni per l'aumento

Tesla ha cercato di abbassare sempre più i prezzi delle sue vetture, ma nonostante i numeri di vendita elevatissimi i profitti si sono ridotti in modo allarmante. Il produttore americano ha chiuso il 2023 con il numero record di 1,85 milioni di auto prodotte, ma con una crescita di fatturato di solo il 15% e di una contrazione dei profitti dal 25,6% del 2022 al 18,2% del 2023. Difficile stabilire un motivo per questo aumento. Per alcuni si tratta di una reazione a una guerra dei prezzi diventata insostenibile. La stessa che ha permesso a BYD di diventare il maggiore produttore di auto elettriche al mondo. Per altri è invece causata da investimenti nella catena di produzione e forse per l'arrivo di una nuova generazione di veicoli (anche se in teoria gli investimenti avrebbero dovuto portare a una riduzione delle spese per un processo produttivo più ottimizzato).

E gli incentivi?