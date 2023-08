Tesla sfida chi ha sbloccato l'audio Premium nelle Model 3 standard

Tesla più volte è stata apprezzata per la qualità dei sistemi audio delle sue auto. In particolare, ci riferiamo al sistema audio Premium dei veicoli elettrici Model 3 e Model Y, dotato di 14 altoparlanti, uno in meno rispetto all'anno scorso, quando la casa automobilistica rimosse il tweeter del pannello strumenti centrale. Nonostante alcuni audiofili si siano lamentati, il Premium Sound System del Model 3 è ancora tra i migliori del settore.

Tuttavia, non tutte le varianti della Model 3 offrono l'esperienza Premium Sound. Difatti, nella versione base di Model 3 RWD il subwoofer, l'unità di elaborazione digitale del suono (DSP) e metà degli altoparlanti sono disattivati, sebbene siano ancora fisicamente presenti nell'auto. A questo proposito, i produttori di accessori hanno offerto kit hardware per sbloccare le funzionalità audio mancanti, permettendo a questo modello di mettersi alla pari con il sistema Premium delle varianti Long Range e Performance.