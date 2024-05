Tesla pronta a rilasciare l'assistente vocale per le sue auto

Non si sa ancora molto dell'assistente vocale, tuttavia Musk, in precedenza, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di automatizzare tutto. In particolare, sembrerebbe che si stia lavorando per permettere all'auto di anticipare le esigenze del conducente e, se questo non sarà possibile, sfruttare gli input tramite comando vocale.

Tesla è pronta a lanciare il suo assistente vocale per le auto . L'ultimo aggiornamento software, la versione 2024.14.3 , include molte funzionalità, tra cui alcune nascoste. Tra queste, Green , un hacker Tesla che spesso riesce a scovare funzionalità all'interno del codice di Tesla, ha rivelato che alcune di esse indicano proprio il lancio di un assistente vocale per le auto.

In attesa di saperne di più sulla scelta di Tesla, è interessante notare che alcune case automobilistiche si sono accorte che probabilmente non è stata una buona idea rimuovere tutti i pulsanti fisici per puntare totalmente su uno schermo touchscreen. La casa automobilistica di Elon Musk, invece, sembra voler andare controtendenza e rimuovere così anche i pochi pulsanti fisici attualmente presenti nelle auto.

Passando alle tempistiche sul rilascio ufficiale dell'assistente vocale, non si conoscono ancora con precisione.

Infine, sempre secondo Green, Tesla sarebbe in procinto di rilasciare anche un'app nativa di Amazon Music per i suoi modelli. In precedenza, con la versione del software 2023.14.3, l'azienda introdusse l'app di Audible.