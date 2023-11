Tesla implementerà nelle sue auto il nuovo assistente AI di Elon Musk

Interessante novità per le auto Tesla. Sembrerebbe, infatti, che i mezzi, prossimamente, potranno contare sul nuovo assistente AI Grok, firmato direttamente da Elon Musk. Il CEO di Tesla, all'inizio di quest'anno, ha lanciato la nuova startup AI, ovvero xAI, che lavorerà a stretto contatto con la casa automobilistica. Una delle missioni dell'azienda, infatti, è quella di realizzare un chatbot oppure un assistente basato sull'intelligenza artificiale, tipo ChatGPT.

Il chatbot, dunque, si chiama Grōk AI e xAI lo presenta in questo modo: "Grok è un'intelligenza artificiale modellata sulla Guida galattica per autostoppisti, quindi destinata a rispondere a quasi tutto e, cosa molto più difficile, persino a suggerire quali domande porre! Grok è progettato per rispondere alle domande con un po' di arguzia e ha una vena ribelle, quindi per favore non usarlo se odi l'umorismo!".