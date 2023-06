Tesla alza il tiro: apre in Cina lo store più bello di sempre

Tuttavia, oggi l'azienda di Elon Musk ha messo in discussione proprio questo suo punto cardine: è stato inaugurato un nuovo concept store in Cina , precisamente a Chengdu, una delle città più popolose del Paese asiatico. Chiamato "Giga Lab" e annunciato sul social network cinese Weibo e su Twitter, è stato definito come "il negozio più bello di Chengdu" perché non è il classico concessionario di auto che si può trovare comunemente: all'interno del negozio si possono trovare le componenti delle auto (esibite come se fossero opere d'arte in un museo ), i robot utilizzati nella produzione, auto parzialmente assemblate e tanti altri dettagli interessanti del mondo Tesla.

Come molti sanno, Tesla è una casa produttrice di auto elettriche che ha cambiato l'industria dell'automotive sia dando una forte spinta verso l'elettrificazione sia con il suo sistema di vendita diretta online . Quest'ultimo è stato uno dei punti di forza di Tesla, che anni fa aveva deciso che l'esperienza di vendita online fosse la migliore, perché in questo modo la clientela può ordinare un'auto direttamente da casa .

Ma la magia del concept store non finisce qui. Tesla vuole offire ai propri visitatori un'esperienza immersiva, perchè si potrà ammirare la costruzione di un'auto in soli 45 secondi, oltre a godere di uno spazio dove chiacchierare e rilassarsi. Potrebbe sembrare una strategia di vendita bizzarra, ma in realtà, secondo Tesla, il concept store di Chengdu restituirà un elevato numero di vendite, perchè le persone avranno un grande motivo per parlare dei veicoli di Tesla, perchè il Giga Lab rafforzerà l'immagine del brand e catalizzerà l'attenzione: in poche parole, una grande pubblicità.

Il mercato cinese delle auto elettriche sta diventando sempre più competitivo con la continua entrata in gioco di nuovi rivali, sempre più affiatati. Tesla è ancora stabilmente sul podio dei produttori, però deve scontrarsi con delle realtà importanti: la competizione locale (Tesla è l'unico brand non cinese nella top 10 dei produttori) e l'abitudine dei clienti cinesi di acquistare in negozio, due fattori socio-culturali in contro ai quali deve andare l'azienda americana.