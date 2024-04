Tesla annuncia la Supercharger più grande del mondo

Tesla annuncia un nuovo grande progetto per una stazione Supercharger (ecco come funzionano le stazioni Supercharger) come non se ne sono ancora mai viste. Si tratta dell'ennesima mossa dell'azienda statunitense per rimanere al vertice del segmento dell'elettrico.

Tesla ha infatti svelato il suo progetto per costruire la stazione Supercherger più grande al mondo. Si tratterà di una stazione di ricarica per auto elettriche che non avrà eguali in nel mondo per numero di posti disponibili.