Tesla con l'ultimo aggiornamento migliora la qualità delle telefonate

L'ultimo aggiornamento di Tesla, ovvero la versione 2023.26, ha introdotto una funzione abbastanza attesa dagli utenti: ci riferiamo alla possibilità di ridurre la velocità della ventola durante una chiamata. Si tratta di un'implementazione richiesta a più riprese, anche perché diverse case automobilistiche già la proponevano da diverso tempo. Questa novità ovviamente ha l'obiettivo di migliorare l'esperienza di conversazione telefonica riducendo il rumore ambientale nella cabina.

L'aggiornamento in questione poi contiene altre novità, come un flusso di telecamere multi-view, la funzione Charge on Solar per ricaricare l'auto tramite i pannelli solari della casa e il Powerwall. Inoltre, l'azienda ha provveduto ad aggiungere più funzionalità nella modalità di servizio. Secondo Not a Tesla App, ad esempio, i nuovi schermi includono test per i gambi del volante, la batteria a bassa tensione, gli airbag e altre diagnosi del veicolo. La schermata Airbag, in particolare, mostra la posizione di ciascun airbag e soprattutto evidenzia se sono operativi oppure se si registra qualche criticità.